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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray´da eğitime 1 gün ara verildi

DHA

Aksaray´da eğitime 1 gün ara verildi


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY´da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.
Aksaray Valiliği kararıyla, il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu , tarafından sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sevgili öğrenciler 15 tatil 16 oldu; ama küçük bir ödeviniz var. Sıkı giyinin, arkadaşlarınızla, ailenizle karın tadını çıkarın. Kartopunun içine hayallerinizi koyun ,bakalım kim en uzağa fırlatacak. 6 Şubat tarihinde okullarımız 1 gün olmak üzere ilimiz genelinde tatil edilmiştir " ifadelerine yer verdi. (DHA)FOTOGRAFLI  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-05 22:37:13

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