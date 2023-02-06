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Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var

DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var


KAHRAMANMARAŞ, (DHA)TÜRKİYE'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depreme uykularında yakalananlar panik ve korku içerisinde sokaklara kaçışırken, birçok ilde binalar yıkıldı. Ekipler, enkaz bölgelerine giderek arama ve kurtarma çalışması başlattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde sokaklara çıktı. Bölgede birçok ilde hava sıcaklığı sıfırın altında olmasına rağmen vatandaşlar, yaktıkları ateşlerin etrafında ve araçlarında beklemeye başladı. 
BİRÇOK İLDEN YIKIM HABERLERİ GELDİ
Yurdun yarısını etkileyen depremden bir süre sonra birçok ilden yıkım haberleri geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Adana ve Osmaniye illerindeki bazı binalar yıkıldı. Çöken binaların enkazına ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Binaların enkazlarından çıkartılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. 
BÖLGEDE ARTÇILAR SÜRÜYOR
Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık olan 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölge artçı depremlerle sallandı. Saat 05.46'ya kadar yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.3 ve 4.7, Dulkadiroğlu ilçesinde 4.2, Gaziantep'te Nurdağı ilçesinde 4.6, 5.3, 6.4 ve 6.6, İslahiye ilçesinde 6.5, 5.3, 5 ve 4.9, Adıyaman'da Gölbaşı ilçesinde 5.3, Sincik ilçesinde ise 4 büyüklüğünde deprem oldu.
OKTAY BAŞKANLIĞINDA KRİZ MASASI TOPLANDI
Depremden hemen sonra Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Kriz Masası toplandı. Toplantıya Oktay'ın yanı sıra bakanlar ve ilgili daire müdürleri katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, AFAD Merkezinde İletişim Başkanlığı tarafından gün boyunca vatandaşların bilgilendirileceğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-06 06:58:16

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