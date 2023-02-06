Aksaray´da deprem anı caminin güvenlik kamerasında

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki deprem, Aksaray'da da hissedildi. Armutlu köyündeki camide namaza gelenler depremle sarsılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Deprem Aksaray'da da hissedildi. Armutlu köyünde öğle namazını kılmak için camiye gelenler sarsıntı anını yaşadı. O anlar caminin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntı sırasında camideki vatandaşların tekbir getirerek dışarı çıktıkları görülüyor. Oturduğu yerden kalkamayan yaşlı bir kişiyi ise imam yardım ederek, dışarı çıkmasını sağladı.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-06 16:45:08



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