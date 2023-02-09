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Depremde enkazda kalan anne ve 3 kızı, Aksaray´da toprağa verildi

DHA

Depremde enkazda kalan anne ve 3 kızı, Aksaray´da toprağa verildi


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)ADIYAMAN'da, depremde enkaz altında kalan aileden anne Nurcan Güler (47), Fatma Güler (20), Nimet Güler (18) ve Emine Güler (12) Aksaray'da; baba Celal Güler (48) ise Adıyaman'da toprağa verildi. Fatma, Nimet ve Emine Güler'in tabutlarına gelinlik konuldu. Aileden geri ise oğulları Samet Güler kaldı. 
Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman'daki evlerinde yakalanan Nurcan Güler, eşi Celal Güler, kızları Fatma Güler, Nimet Güler ve Emine Güler, yıkılan binanın altında kaldı. Aramakurtarma çalışması başlatan ekipler, sabah saatlerinde 5 kişilik ailenin cansız bedenlerine ulaştı. Memleketleri Aksaray'a getirilen anne ve 3 kızının cenazeleri, Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namaz sonrası Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede akrabalar; Fatma, Nimet ve Emine Güler kardeşlerin tabutlarına gelinlik serdi. 
Baba Celal Güler ise Adıyaman'da defnedildi. Aileden geri, Düzce'de görev yapan sağlık memuru oğulları Samet Güler kaldı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-09 15:54:37

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