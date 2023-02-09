Sözleşmeli Er Vural, Suriye görevine giderken kaldığı otelde depremde yaşamını yitirdi

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)HATAY'da, Suriye görevine giderken kaldığı otelin depremde yıkılması sonucu yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Vural Kumtepe (23), Aksaray´da törenle toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 10 ili etkileyen depremlerde, Kars 9'uncu Komando Tugayı´ndaki birliğinden Suriye´nin İdlib kentindeki görevine gitmek için yola çıkan Piyade Sözleşmeli Er Vural Kumtepe, kaldığı otelde depreme yakalandı. Kumtepe, yıkılan otelin enkazı altında kaldı. Ekipler tarafından cansız bedeni çıkarılan Vural Kumtepe´nin cenazesi, memleketi Aksaray´ın merkeze bağlı Nurgöz köyüne getirildi. Nurgöz köyü Camii´nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kumtepe, köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-09 17:12:24



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