Aksaray´da depremde ağır hasar alan apartman boşaltıldı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük deprem sonrası Aksaray´da ağır hasar gören 5 katlı apartman, tahliye edildi. Binada oturanlar, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Aksaray'da 5 katlı apartman, ağır hasar aldı. Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki Şelale Apartmanı, jandarma ve AFAD ekiplerince tahliye edildi. Bina, daha sonra jandarma ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayanlar ise KYK yurtlarına yerleştirildi. Binada inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yapının ağır hasarlı olduğu tespit etti.

Öte yandan depremde hasar gören Küçük Bölcek Yeni Camii'nin minaresinin kontrollü yıkımına başlandı.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-10 16:57:02



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