Eşi ve 2 çocuğu depremde kaybeden uzman çavuşu arama çalışmaları sürdürülüyor



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAYHATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki ayrı depremin vurduğu Hatay´da enkaz altında kalan Uzman Çavuş Mehmet Bilge'yi (28) kurtarma çalışmaları devam ederken, eşi Ezgi Bilge (27) ile çocukları Tekin (5) ve Dilek'in (2) cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ın merkezli depremlerin vurduğu bölgelere giden çok sayıda ekip, enkazlarda aramakurtarma çalışması yürütüyor. 4 yıldır Hatay´da görev yapan Aksaraylı Uzman Çavuş Mehmet Bilge, eşi Ezgi ile çocukları Tekin ve Dilek, oturdukları 8 katlı apartmanın enkazında kaldı. Enkazda çalışma yapan ekipler bugün Ezgi Bilge ile çocukları Tekin ve Dilek'in cansız bedenine ulaşırken, Uzman Çavuş Mehmet Bilge´yi arama çalışmaları ise sürdürülüyor. Uzman Çavuş Bilge´nin, Aksaray´ın Yeşiltepe Beldesi´nde yaşayan ailesinin yanından görev yeri Hatay´a depremden 3 gün önce döndüğünü öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-10 20:55:03



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