Tartıştığı kızının erkek arkadaşını tabancayla öldürdü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY'da Hidayet Gümüş (49), tartıştığı kızının erkek arkadaşı Halit Şahin'i (20) tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Hidayet Gümüş, daha önce kavga ettiği, kızından ayrılmasını isteği Halit Şahin'i evinin önünde gördü. Burada Gümüş ile Şahin arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hidayet Gümüş, belinden çıkardığı tabanca ile Şahin'e ateş etti. Şahin, başına ve vücuduna isabet eden 3 mermi ile yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, kurtarılamadı. Hidayet Gümüş ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-11 11:14:34
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