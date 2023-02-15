7 yaşındaki Faruk, Türk bayrağına sardığı kumbarasını depremzedelere gönderdi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da 7 yaşındaki Faruk Hüseyin Tozak, Türk bayrağına sardığı kumbarasındaki harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.

Çekiçler köyünde oturan 1'inci sınıf öğrencisi Faruk Hüseyin Tozak, Türk bayrağına sardığı kumbarasındaki harçlıklarını depremzedelere bağışladı. Küçük çocuğun köy imamı İlhan Demir'e teslim ettiği kumbara, Aksaray Valiliği'nin insani yardım malzemesi topladığı merkeze gönderildi. Faruk Hüseyin Tozak, "Biliyorum sizin acınızı tarif etmek mümkün değil. İnanın, sizin kadar olmasa da içimiz kan ağlıyor. Kendime, keşke diyorum. İmkanım olsa da bir taşta ben kaldırsam, belki bir ses duyarım ve birinin kurtulmasana neden olurum. Deprem bölgelerinde çalışan görevliler, halkımız ve dünyanın her bölgesinden yardım eden kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-15 15:57:07



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