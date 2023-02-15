Afgan çoban, Suriyeli çobanı bıçaklayarak öldürdü

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Suriyeli çoban Ahmet Aljarrog (21), motosiklet satışı nedeniyle tartıştığı Afganistan uyruklu çoban Ebadullah Özbek (17) tarafından bıçakla öldürüldü. Aljarrog'un kanlar içinde yardım beklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, 13 Şubat tarihinde saat 15.30 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Afganistan uyruklu çoban Ebadullah Özbek ile Suriyeli çoban Ahmet Aljarrog arasında motosiklet satışı nedeniyle tartışma çıktı. Özbek, çıkan tartışma sonrası Ahmet Aljarrog`u bıçakla kasığından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ahmet Aljarrog, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Aljarrog, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ebadullah Özbek ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Özbek, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kanlar içinde yatan Ahmet Aljarrog'un yardım beklediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-15 18:25:04
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