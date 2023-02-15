Depremde ölen öğretmen çift ile 2 çocuğu Aksaray'da toprağa verildi

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Aksaraylı öğretmen çift İlker (33) ve Çiğdem Görgülü (32) ile çocukları Begüm (11) ve Eralp'in (5) cenazesi, Aksaray'da toprağa verildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Onikişubat ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan coğrafya öğretmeni İlker Görgülü ile anaokulu öğretmeni Çiğdem Görgülü ile çocukları Begüm ve Eralp'in, yapılan çalışmalarda bugün saat 03.00 sıralarında cenazelerine ulaşıldı. Aksaray´a getirilen ailenin cenazesi, Sarıyahşi ilçesinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-15 18:37:33
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