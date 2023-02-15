Depremde ölen öğretmen çift ile 2 çocuğu Aksaray'da toprağa verildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Aksaraylı öğretmen çift İlker (33) ve Çiğdem Görgülü (32) ile çocukları Begüm (11) ve Eralp'in (5) cenazesi, Aksaray'da toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Onikişubat ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan coğrafya öğretmeni İlker Görgülü ile anaokulu öğretmeni Çiğdem Görgülü ile çocukları Begüm ve Eralp'in, yapılan çalışmalarda bugün saat 03.00 sıralarında cenazelerine ulaşıldı. Aksaray´a getirilen ailenin cenazesi, Sarıyahşi ilçesinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-15 18:37:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.