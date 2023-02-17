Nöbetçi UMKE ekibi, ilk saatlerde ulaştığı Osmaniye'de 5 kişiyi kurtarmış



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, 6 Ekim'de yoğun kar yağışı nedeniyle nöbetçi olan UMKE ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremden 4,5 saat sonra Osmaniye´de görev aldı. UMKE sorumlusu Can Cansızlar, "Bakanlığımızdan gelen talimat doğrultusunda, saat 04.30 sıralarında 2 UMKE aracı ve 11 ambulansla bölgeye çıkış yaptık. Gider gitmez 5 kişiyi enkazdan sağ salim çıkardık. Aralıksız bölgede 120 saat görev yaptık. İnsanüstü çalışma ile arkadaşlarımız görevlerini icra etti" dedi.

Aksaray´da, 6 Ekim'de yoğun kar yağışı nedeniyle nöbetçi olan UMKE ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 4,5 saat sonra Osmaniye´de görev aldı. Bölgede aralıksız 120 saat görev yaptıklarını anlatan UMKE sorumlusu Can Cansızlar, "Bakanlığımızdan gelen talimat doğrultusunda, saat 04.30 sıralarında 2 UMKE aracı ve 11 ambulansla deprem bölgesine çıkış yaptık. Gider gitmez 5 kişiyi enkazdan sağ salim çıkardık. Osmaniye´de İstasyon Caddesi Bilge Apartmanı'nda görev aldık. Hemen apartmana yerleşerek, güvenli alana tıbbı çadır kurarak, yaralı vatandaşlarımızın tedavisine başladık. Ekibimizde 2´si doktor olmak üzere 50´ye yakın sağlık personelimiz vardı. Aralıksız bölgede 120 saat görev yaptık. Orada insanüstü bir çalışmayla arkadaşlarımız görevlerini icra ettiler. Devletimizin bütün imkanlarıyla deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için elimizden geleni yaptık. İlk gittiğimizde 1 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak kurtararak hastaneye naklettik. Yan apartmanda ise 4 vatandaşımızı ekibimizle birlikte sağ kurtarıp onları da ambulanslarımızla hastaneye götürdük. Oradaki ailelerinin hüzünlü bekleyişi, bizleri üzdü. Biz de bu depreme çok üzüldük. Vatandaşlarımıza katkı sağlamak için canla başla çalıştık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-17 11:04:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.