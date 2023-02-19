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23 yıllık AFAD gönüllüsü: Çocukları kurtarınca birbirimize sarılıp ağlıyorduk

DHA

23 yıllık AFAD gönüllüsü: Çocukları kurtarınca birbirimize sarılıp ağlıyorduk


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden sonra Elbistan'daki arama-kurtarma çalışmalarında görev alan, 23 yıllık AFAD gönüllüsü Avni Gökçe (55), 8 yaşındaki Arda'yı 13 saatlik çalışmayla enkazdan kurtardı. Yaşadıklarını anlatan Gökçe, "Enkazdan Arda'yı 13 saatlik çalışmayla sağ salim çıkardık. 3 gün uykusuz canlı aradık. Çocukları kurtarınca birbirimize sarılıp ağlıyorduk" dedi.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkilediği bölgelere göreve giden 23 yıllık AFAD gönüllüsü Avni Gökçe, Elbistan'da apartman enkazından gelen sesle Arda'yı kurtardı. Gökçe, 13 saat boyunca Arda'yı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştıklarını anlatarak, "Deprem sonrası Elbistan'a hareket ettik ve ilk giden ekiplerden birisiyim. Yıkılan bir binada 8 yaşındaki Arda isimli bir çocuktan ses alındı. Enkaza girip baktığımda Arda'nın yaşadığını gördüm. Kucaklayıp çıkarmak isteyince kolunun sıkıştığı fark ettim. Bölgede 13 saat çalışarak Arda'yı kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim ettik. Kendisinin yaşadığını duyunca da çok sevindik. Hastaneden arama kurtarma ekiplerine selam göndermiş. 'Beni enkazdan kurtardılar, hastane enkazdan daha sıcakmış. Ağabeylerime selam söyleyin' demiş. Biz bunu ekip olarak duyunca çok sevindik" dedi.
Arda'nın kurtarıldığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
'SEVİNÇTEN SARILIP AĞLIYORDUK'
Çalışmalarını hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesine rağmen aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Gökçe şöyle dedi:
"Çalışırken sürekli artçı depremler meydana geldi. Ben hayatımda böyle bir soğuk görmedim. Sarıkamış'a dahi gitmiştim, orada bile Elbistan'daki soğuğu görmedim. Çalışırken hasar alan 2 bina yıkıldı. Telsizden duyup alelacele kaçarken düştüm ama şükür bize bir şey olmadı. Çalışırken artçı depremlere de alıştık. Bir canlı kurtarmak için gece eksi 13 derecede dahi görev yaptık. Çocukları kurtarınca birbirimize sarılıp ağlıyorduk." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-19 10:51:34

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