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Kazada anne ve babası ile kardeşini kaybeden Mehmet de 32 gün sonra yaşamını yitirdi

DHA

Kazada anne ve babası ile kardeşini kaybeden Mehmet de 32 gün sonra yaşamını yitirdi


Erkan ALTUNTAŞHilmi YOL/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, kamyona arkadan çarpan otomobilde babası Ali Osman (33), annesi Nazmiye (32) ve 27 günlük kız kardeşi Elif Yüsra'yı kaybeden Mehmet Gezginç (11), 32 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 20 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Eskil ilçesi ile Eşmekaya beldesi yolunda meydana geldi. Ailesiyle birlikte Eşmekaya beldesinden Eskil ilçesindeki akrabalarına ziyarete gitmek için yola çıkan Ali Osman Gezginç yönetimindeki 42 DDN 36 plakalı otomobil, Mahmut Batur'un (34) kullandığı 42 ACN 64 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ali Osman Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç olay yerinde, 27 günlük bebekleri Elif Yüsra ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin oğulları Mehmet Gezginç ise hastanede tedaviye alındı.
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Mahmut Batur, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
AİLENİN SON FERDİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yoğun bakımda tedavisi süren ailenin son ferdi Mehmet Gezginç de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gezginç´in bugün öğlende beldede toprağa verileceği bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-21 12:30:51

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