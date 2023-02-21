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Aksaray'da 3 okula 'deprem riski' tahliyesi

DHA

Aksaray'da 3 okula 'deprem riski' tahliyesi


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da deprem riski taşıdığı gerekçesiyle 3 okul için tahliye kararı verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray'daki 3 okulun riskli olduğu tespit edildi. Testler sonucunda 1930 Gazi Paşa İlkokulu, 1981 Gazi Paşa İlkokulu ve Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin tahliyesine karar verildi. Bu kapsamda 966 öğrenci, başka okullara nakledilecek. Meydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki Şelale Apartmanı da depremde ağır hasar alınca tahliye edilip, mühürlendi. Küçük Bölcek Yeni Camisi'nin minaresi ise kontrollü yıkıldı. (DHA)
FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-21 12:37:41

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