Aksaray´da, depremde hasar gören caminin minareleri kontrollü olarak yıkıldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen iki büyük depremde Aksaray'da hasar gören Ahmet Yesevi Camisi'nin minareleri, kontrollü olarak yıkıldı.

Tacin Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camisi'nin minareleri Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gördü. Ekipler, risk taşıdığı gerekçesiyle minarelerin kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi. O anlar ise kameralara yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-02-21 15:54:07



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