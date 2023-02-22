Tatile gittiği Hatay´da depreme yakalandı: Komşumuzun sıkışan kapısın baltayla kırdık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatile gittiği Hatay´da depreme yakalandı: Komşumuzun sıkışan kapısın baltayla kırdık

DHA

Tatile gittiği Hatay´da depreme yakalandı: Komşumuzun sıkışan kapısın baltayla kırdık


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Havva Akyol, tatil içinde gittiği memleketinde depreme yakalandı. Akyol, ''Ne yaşadık o an, hiçbir şekilde anlayamadım. Kıyamet kopuyor zannettim. O kadar kötü bir sarsıntıydı ki, çok şükür kaldığımız ev yıkılmadı. Fakat her şey kullanılamaz hale geldi. Eğer o ev yıkılsaydı yengem ve yeğenimi asla çıkartamazdım. Komşumuzun kapısı sıkışmış, 5 kişilik bir aileyi çıkartmaya çalıştık. Kapılarını baltayla kırdık. Çok şükür hepsini kurtardık'' dedi.
Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisi Havva Akyol, tatil için Hatay´ın Kırıkhan ilçesi Balarmudu Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Akyol burada Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlere yakalandı. Yaşadıkları korku dolu dakikaları anlatan Akyol, ''3 yıldır Aksaray´da sınıf öğretmenliği okuyorum. Tatil sebebiyle Hatay´a gitmiştim. O gece ağabeyim köy korucusu olduğu için göreve gitmişti. Ben de hamile yengem ve küçük yeğenimin yanına gittim. Babam ve küçük kardeşim kendi evimizdeydi. O gün geç saatlere kadar uyuyamadım. Gece saat 04.00 sularında bir sarsıntı oldu. Ben de hemen uyandım ve yengemi uyandırdım. 1,5 yaşındaki yeğenim sobanın yanında yatırıyordu. Soba kopacak ve altında kalacak sandım. Onu kucakladım. Yerimizden kalkamadık. Olayın şokuyla cesaret edemedim. Küçük kardeşim de bizim evden çıkıp yengemlere geldi. Kapıya vurup kalkın, uyanın diye bağırınca yengemi tuttuğum gibi dışarı çıktım'' ifadelerini kullandı.
'EVİMİZ YIKILMIŞ' 
Kendi evlerinin ise yıkıldığını belirten Akyol, ''Bizim ev yıkılmıştı. Babam, depremin şiddetiyle duvar vurunca balkondan aşağı düşmüş. Şükrediyoruz ki evin içerisine doğru atmamış. Babamı öyle görünce çok kötü hissettim, fakat çok şükür yaşıyordu" diye konuştu.
'KOMSUMUZUN KAPISINI BALTAYLA KIRIP 5 KİŞİYİ KURTARDIK'
Havva Akyol, komşularını ise kapıyı kırıp, kurtardıklarını belirterek şöyle konuştu:
''Karşı komşumuzun evi yıkılmıştı. Toz duman vardı. Ne yaşadık o an hiçbir şekilde anlayamadım. Kıyamet kopuyor zannettim. O kadar kötü bir sarsıntıydı ki, çok şükür kaldığımız ev yıkılmadı, fakat her şey kullanılamaz hale geldi. Eğer o ev yıkılsaydı yengem ve yeğenimi asla çıkartamazdım. Komşumuzun kapısı sıkışmış, 5 kişilik bir aileyi çıkartmaya çalıştık. Kapılarını baltayla kırdık. Çok şükür hepsini kurtardık. O an evimiz yıkıldığı için çok üzüldüm. Sonrasında olayın ne kadar büyük olduğunu öğrendim. Akrabalarımızdan, komşularımızdan kayıplarımız oldu. Onları öğrenince çok şükür ailemin canı sağ diye şükrettim. Yollar düzelince, araba bulduğumuz an yengemle beraber Aksaray´a geldik. 1,5 hafta sonra doğumu var. Zaman içerisinde kardeşlerim, babam, amcamlar ve birçok akrabamız Aksaray´a geldi. 5 aile bu evde kaldık. Yavaş yavaş onları yerleştirdik, ev tuttular. Onlar için koşturduk. Şu anda kendi ailemiz kaldık. Ailem için koşturmaya çalışıyorum, çünkü elimden başka bir şey gelmiyor."
DEPREMDE 9 YAKINIMIZI KAYBETTİK
Havva Akyol´un Babası Mehmet Akyol da depremde 9 yakının yaşamını yitirdiğini belirterek, "Sallantıyla başladı, sonra alt kısımdan kaynama oldu. Adım atıyorsun kaçamıyorsun. İnsanı yerinde hoplatıyor. Daha önce de 3 büyüklüğünde deprem olurdu ama sallanırdı, geçerdi. Aklımıza hiç korku gelmezdi. Bu farklı bir şeydi. Yaşamadan anlatılmaz. Kendi ailemizden 9 kişiyi kaybettik. Aksaray´da kendimizi güvende hissediyoruz. Aksaray halkı misafirperver insanlarmış. Ben 3 gündür buradayım. Her türlü yardımımıza koştular. Buranın insanı gerçekten çok yardımsevermiş. Kimse memleketini terk edemez.  Mutlaka döneceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-02-22 10:27:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray'da otomobilin vince çarptığı kazada yaralanan çocuk bir aylık yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Aksaray'da otomobilin vince çarptığı kazada yaralanan ...
(Görüntülü)AKSARAY&#039;DA DEPREMDE HASAR GÖREN CAMİNİN MİNARELERİ, KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)AKSARAY'DA DEPREMDE HASAR GÖREN ...
Aksaray´da, depremde hasar gören caminin minareleri kontrollü olarak yıkıldı
YEREL HABERLER Aksaray´da, depremde hasar gören caminin minareleri ...
Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka okullara nakledildi
YEREL HABERLER Aksaray'da riskli görülen 3 okulun öğrencileri, başka ...
Aksaray'da 3 okula 'deprem riski' tahliyesi
YEREL HABERLER Aksaray'da 3 okula 'deprem riski' tahliyesi
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI AKSARAY&#039;DA 3 OKUL TAHLİYE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ SONRASI ...
Kazada anne ve babası ile kardeşini kaybeden Mehmet de 32 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kazada anne ve babası ile kardeşini kaybeden Mehmet ...
(Görüntülü) MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ YARIŞI CEP TELEFONU KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ YARIŞI ...
Depremzede, enkaz altındayken eşini kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlattı
YEREL HABERLER Depremzede, enkaz altındayken eşini kurtarmak için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.