Vali Aydoğdu: Elbistan'da 1825 vatandaşımızı enkazdan sağ çıkardık



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Elbistan'da koordinatör vali olarak görev alan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Elbistan'da 3 bin 500 yıkık binayla karşı karşıya kaldık. Ekiplerimiz enkazdan 1825 vatandaşımızı sağ çıkardı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgeye görevlendirilen koordinatör valilerden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Aydoğdu, açıklamasında, "Elbistan'a girerken yolda şoförümüz aracın kontrolünü kaybetti. Lastik patladığını düşünerek araçtan indiğimizde yol ayağımızın altından kaydı. Bir anda kar yağışı bastırdı. Yollar kapandı ve helikopterler alana inemedi. Elbistan'da 3 bin 500 yıkık binayla karşı karşıya kaldık. Arama kurtarma çalışmalarının ardından, vatandaşların barınma ve sosyal yardım ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar sürdürdük. Deprem sonrası elektrik, su, doğal gaz bütün kaynaklar kesildi. Buna rağmen ekiplerimiz enkazdan 1825 vatandaşımızı sağ çıkardı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-01 15:39:09



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