Kuzeyboru - Bolu Belediyespor: 3-0

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) SALON: Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
KUZEYBORU: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Paskova, Klimets, Merve Atlıer (Dilek Kınık)
BOLU BELEDİYESPOR:Cansu Aydınoğulları, Kodola, Ece Sabır Kozdere, Casanova, Buket Yılmaz, Dixon (Gizem Çerağ Düzeltir, Hilal Kocakara, Sarah Cruz, Elisa Tuana Kose)
SETLER: 25-17, 25-21, 25-20
SÜRE: 68 dakika (22, 24, 22)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18´inci hafta maçında Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Bolu Belediyespor´u 3-0 mağlup etti. Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili kapsayan deprem felaketi sonrasında Kuzeyboru ekibi, maçın gelirini ise depremzedelere bağışladı. Kuzeyboru´nun maskotu 'malki' ise deprem bölgesinde çalışırken enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Meksika ekibinin hassas burunlu arama kurtarma köpeği Proteo'nun pankartını açarak andı.(DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-03-04 15:52:19
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