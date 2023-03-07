Konteyner klinik kuran veteriner: Buraları terk etmeyeceğiz



Erkan ALTUNTAŞ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, depremde kliniği hasar gören veteriner hekim Fatih Yavuz Yıldırım, kendi kurduğu konteyner klinikte hizmet vermeye başladı. Yıldırım, ikinci depremde çarşı merkezinin yerle bir olduğunu belirterek, "Buraları terk etmeyeceğiz. Biz burada ekmek yedik, burada büyüdük" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Elbistan'da bulunan evi ve veteriner kliniği hasar gören veteriner hekim Fatih Yavuz Yıldırım, kendi imkanlarıyla kurduğu konteyner klinikte hizmet veriyor. Depremde yaşadıklarını anlatan Yıldırım, "İlk deprem sonrası Elbistan'da az sayıda evde yıkım oldu. Hayat normale dönüyor, sandık ve artçı depremler başladı. İkinci depremde çarşı merkezimiz yerle bir oldu. Burada o zaman can pazarı yaşandı. Devletimizden Allah razı olsun, buraya yetişmek zordu. Şükür, burada hayat normale dönüyor. Biz burada konteyner kliniğimizi oluşturduk. Buraları hiç terk etmeyeceğiz, bırakamayız. Biz burada ekmek yedik, burada büyüdük" dedi.

Birinci derece yakınlarından kayıp olmadığını söyleyen Yıldırım, "Ama eş dosttan kayıplarımız oldu. Elbistan'da şu anda ciddi manada bir çalışma var. Biz ilçemizin 3-5 ayda düzeleceğini zannederken, bir an önce enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bulunduğumuz alandaki enkaz ise 24 saat geçmeden kaldırıldı. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah hayat burada eskisi gibi olur, diye ümit ediyoruz. 150 bin nüfuslu ilçemizin geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılık. Bu kişiler de şehrimizi terk etmezlerse kısa sürede yaralar sarılar, diye ümit ediyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-07 10:01:55



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