Aksaray'da, depremde ağır hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Aksaray´da ağır hasar gördüğü tespit edilen 3 katlı bina, tahliye edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Aksaray'da, 3 katlı bir bina da hasar gördü. İnceleme sonucu binanın 'ağır hasarlı' olduğu belirlendi. Hamidiye Mahallesi'ndeki bina, incelemenin ardından jandarma ve AFAD ekiplerince tahliye edilip, mühürlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-09 11:57:04



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