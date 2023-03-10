Komşu mahallelerde aynı gece aynı marka 2 otomobil çalındı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, aynı gece aynı marka park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından komşu mahallelerden çalındı. Araç sahiplerinden Yavuz Arı (22), ''1 hafta geçmesine rağmen aracım bulunamadı'' dedi.

Büyükbölcek Mahallesi'nde cumartesi günü Yavuz Arı'ya ait 68 DF 812 plakalı otomobil ile bitişiğindeki Küçükbölcek Mahallesi'nde Sinan Gümüşsoy'a (32) ait 68 DH 374 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeyken çalındı. Polis, aynı gece aynı marka olan 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Muhasebe Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yavuz Arı, çalınan otomobilinin bir an önce bulunmasını istediğini belirterek, ''Saat 23.30 sıralarında 68 DF 812 plakalı aracımı park edip, evime girdim. 20 dakika sonra sigara içmek için balkona çıktığımda aracımın kapının önünde olmadığını fark ettim. Koşarak park ettiğim yere gittiğimde otomobilin olmadığını görünce hemen polis ekiplerine haber verdim. Ekipler binanın kamera kayıtlarını aldılar. Aradan 1 hafta geçmesine rağmen aracım bulunmadı ve mağdurum. Görüntüleri incelediğimde, aracımın sağ kapısı kilitlenmemiş. Ben de o gün kontrol etmemiştim. Başıma böyle bir olay geleceğini düşünmedim. Görüntüde sağ kapıdan otomobilin içine giriyor ve düz kontak yapıp, aracı çalıştırıp, kayıplara karışıyor. Ben öğrenciyim, aracımın değeri 120 bin lira ve tek mal varlığım. Bu aracı almak için çok çalıştım" diye konuştu.

Organize sanayi bölgesindeki fabrikada çalışan işçi Sinan Gümüşsoy ise ''Ne yapacağımı bilmiyorum. Durumu iyi olan birisi de değilim. Elimizde avcumuzda bir arabamız vardı ve o da gitti. Cumartesi gecesi saat 23.00 gibi evimin önüne aracımı bıraktım. Pazar günü sabah saat 10.00 gibi köye gitmek için aracın yanına gidince ilk önce çalındığını anlayamadım. 'Acaba yanlış mı park ettim' deyip evin etrafını aradım ve bulamadım. Daha sonra polise haber verdim. Ekipler araştırmaya başladı. Bir an önce bulunması istiyorum. Araçlar, elimiz ayağımız" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-10 14:31:31



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