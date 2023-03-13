Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Aksaray'da futbol maçı izlemek için gittiği tribünde fenalaşıp, kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Muhammet Eren Yılmaz'ın (16) cenazesi, öğle vakti Somuncu Baba Camisi'nde kılınan namazın ardından Evrah Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 68 Aksaray Belediyespor yöneticileri, futbolcular, taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-13 15:12:57



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