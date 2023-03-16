

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Tacin Mahallesi Konya Bulvarı'nda kavşakta meydana geldi. Orhan Aygün (50) yönetimindeki 34 FUG 941 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Ölmez (28) yönetimindeki 68 ACU 029 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Orhan Aygün, yanında bulunan Hanifi Aygün (56), Ömer Tosun (28) ve İbrahim Tosun (44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Mustafa Ölmez, ''Konya'dan, Kayseri'ye gidiyordum. Kırmızı ışıkta beklerken, otomobil arkadan çarptı.'' diye kazayı anlatırken, yaralılardan İbrahim Tosun, tepki gösterdi. Tosun, ''Araç içinde bende vardım. Senin dörtlülerin yanıyordu. Burada durulmaz. Sende can taşıyorsun. Biz ölsek sen ne yapacaktın?" dedi. Ölmez de, ''Kırmızı ışık yandı, durdum.'' diye cevap verdi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, birbirbirlerine yol vermeyen otomobil, başka bir TIR kaza yaptı. Yaralanan olmazken otomobil ve TIR da maddi hasar meydana geldi. O anlar ise kameralara yansıdı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-16 00:28:49



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