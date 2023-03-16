Aksaray´da aynı gece çalınan 2 otomobil, Nevşehir ve Antalya´da bulundu



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, aynı gece bitişik mahallelerden çalınan 2 otomobil, 11 gün sonra Nevşehir ve Antalya´da bulundu. Araçları çaldığı belirlenen otomobil tamircisi 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 4 Mart günü gece saatlerinde meydana geldi. Büyükbölcek Mahallesi'nde Yavuz Arı'ya (22) ait 68 DF 812 plakalı otomobil ile bitişiğindeki Küçükbölcek Mahallesi'nde Sinan Gümüşsoy'a (32) ait 68 DH 374 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeyken çalındı. Polis, aynı gece aynı marka olan iki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, araçların, otomobil tamircileri Mehmet E. (42), Burak Y. (18), Arif İ. (32) ve Tayfun Y. (16) tarafından çalındığını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin çaldıkları 2 otomobili ilk önce Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine götürdüklerini saptadı. Sinan Gümüşsoy'a ait otomobilin buradan Nevşehir'e götürülerek, 16 bin lira kapora alınarak kazalı halde satıldığı belirlendi. Yavuz Arı'nın otomobilinin ise şasi numarasının silinip, satılmak üzere Antalya´ya götürüldüğü tespit edildi.

Polis, düzenlediği operasyonda şüpheli 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sinan Gümüşsoy'a ait araç, dün sahibine teslim edildi. Diğer aracın ise birkaç gün içinde sahibi Yavuz Arı'ya teslim edileceği öğrenildi.

Şüpheliler, 5 suçtan kaydı olan Mehmet E., 2 suç kaydı olan Burak Y., 6 suç kaydı olan Arif İ. ile 3 suç kaydı olan Tayfun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

'ARACIMI NEVŞEHİR'E GİDİP GETİRDİK'

Aracını teslim alan Sinan Gümüşsoy, ''Çalınan otomobilim Nevşehir´de diğer kişinin ise aracı Antalya´da bulundu. Bulunan aracımı Nevşehir´e gidip getirdik. Aracım kazalı bir şekilde, bir kişiye de 16 bin lira kaparo alınarak satılmış. Alan kişi de aracın çalıntı olduğunu bilmiyormuş ve 1 gün sonra satışını alacakmış. Nevşehir polisi, evine gelip aracı bulup çalıntı olduğunu söyleyince anlamış ve şu anda oda mağdur durumda. Ben de aracım kazalı olduğu için sanayiye yaptırmak için bıraktım. Buna da şükrediyorum. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür ediyorum. Onlar da aracın bulunması için büyük emek verdiler. Yavuz Arı'nın aracı ise Antalya´da bulundu. Onun arabasının da şasi numarasını kazımışlar" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-16 13:25:25



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