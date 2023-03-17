Aksaray'da öğrenci servis midibüsü yandı

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı yapıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hilmi YOL/ESKİL (Aksaray), (DHA)AKSARAY´da lise öğrencilerini taşıyan midibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Eskil ilçesinden Aksaray'a lise öğrencilerini taşıyan Mahir Mutlu yönetimindeki 68 LC 133 plakalı midibüs, bugün saat 09.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarına geldiğinde ön bölümden alev alıp, yanlaya başladı. Durumu fark eden Mahir Mutlu, aracı yolun sağına çekip, öğrencileri tahliye etti, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Midibüsün zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Hilmi Yol

2023-03-17 10:24:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.