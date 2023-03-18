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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da şarampole devrilen deterjan yüklü TIR'ın kabininde sıkışan sürücü Sadun Alpkan (38), itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aksaray-Adana kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sadun Alpkan´ın kontrolünü yitirdiği 27 EAD 741 plakalı deterjan yüklü TIR, şarampole devrildi. Yaralanan Alpkan, hurdaya dönen kabinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Alpkan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Alpkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-18 13:19:23



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