Aksaray´da, depremde hasar gören cami kontrollü yıkıldı

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Saatçioğlu Cami, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği Aksaray'da, Saatçioğlu Camisi hasar gördü. İnceleme sonucu caminin 'ağır hasarlı' olduğu belirlendi. İbadete kapatılan cami, belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkıldı. (DHA)



DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-19 14:47:42



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