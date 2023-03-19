Kuzeyboru - İlbank : 3-0

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA) SALON: Aksaray
HAKEMLER: Fatih Yayla, Zafer Özmen
KUZEYBORU: Polina, Ezgi Bektaş, Yasemin Yıldırım, Paskova, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Klimets)
İLBANK : Tuğçe Öcal, Melda Güler, Sena Azra Uğraş, Aysun Aygör, Soner Ecesu, Eylül Karadaş (Sinem Bayazıt)
SETLER: Setler: 29-27, 25-23, 25-23
SÜRE: 82 dakika (33, 25, 24)Misli.com Sultanlar Ligi 20'nci haftasında Aksaray ekibi Kuzeyboru sahasında İlbank'ı 3-0 mağlup etti. (DHA)( )DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-03-19 16:36:10
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.