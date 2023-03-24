1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da dün TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Osman Bozkıl'ın (30) öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde TIR´ın, yeşil ışık yanınca harekete eden hafif ticari araca çarpıp yaklaşık 30 metre sürükledikten sonra devrildiği görülüyor.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında AksarayAdana kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. İbrahim Halil Caymaz (27) yönetimdeki 06 DGG 832 plakalı TIR, kavşakta Osman Bozkıl (30) yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler Caymaz ve Bozkıl yaralandı. Araçta sıkışan Bozkıl, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Osman Bozkıl, kurtarılamadı. Diğer yaralı Caymaz'ın tedavisi ise sürüyor.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yeşil ışık yanınca hareket eden hafif ticari araca TIR´ın çarptığı yer aldı. Kayıtta, çarpmanın etkisiyle TIR´ın hafif ticari aracı yaklaşık 30 metre sürüklediği, ardından da devrildiği görülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-24 12:26:23



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