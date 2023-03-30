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En az yağış alan illerden Aksaray'da kar yağışı sevindirdi

DHA

En az yağış alan illerden Aksaray'da kar yağışı sevindirdi


 Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- TÜRKİYE´nin en az yağış alan illeri arasında yer alan Aksaray'da kar yağışı sevindirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, ''Bu yıl yağışlarda bir azalma söz konusuydu.  Mart ayı içerisinde hamdolsun biraz yağışlarımızda artış oldu. Ama bu beklediğimiz seviyede ve düzeyde değil. Su konusunda bizim tedbiri elden bırakmadan tasarruflu kullanmamız önem arz ediyor " dedi.
Tuz Gölü Havzası'nda yer alan Aksaray, en az yağış alan iller arasında yer alıyor. Mart ayının sonları da yağmur dün de yüksek kesimlerde kar yağışı kente umut oldu. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bu yıl yağışların mevsim normallerinin altında olduğunu belirterek, şunları söyledi:
''Aksaray, Tuz Gölü Havzası içerisinde yer alan bir ilimiz. Dolayısıyla da yağış ortalamasının en az olduğu bir ilimiz. Aksaray´da kuraklık önemli bir konu ve gündem maddesi. Her yıl üzerinde uzun uzun düşünüp konuştuğumuz, tartıştığımız konuların başında yer almaktadır. Yağışlar bizi doğrudan etkilemektedir. Bu yıl yağışlarda bir azalma söz konusuydu. Bundan vatandaşlar ve biz idareciler olarak müteessir olduk ve konuyu takip ettik. Yağmur dualarına çıktık. Bununla ilgili ne tür tedbirler alınabilir diye idareciler olarak bunun arayışına girdik. Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalıştık. Vatandaşlarımıza sürekli olarak bu konunun önemine vurgu yaptık. Mart ayı içerisinde hamdolsun biraz yağışlarımız artış oldu. Ama bu beklediğimiz seviyede ve düzeyde değil. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Su konusunda bizim tedbiri elden bırakmadan tasarruflu kullanmamız önem arz ediyor. İnşallah nisan ayı içerisinde de yağışlarımızın biraz daha artmasıyla beraber bu yıl ki açığımızı bir nebze olsun kapatacağımızı düşünüyoruz. Yine vatandaşlarımızdan isteğimiz suyu kullanırken dikkatli kullanmaları ve tasarruf konusunda tüm tedbirlere riayet etmelerini önemle talep ediyoruz."
KAR YAĞIŞI ŞEHRİMİZİ SEVİNDİRDİ
Başkan Dinçer," Özellikle yüksek yerlerde kar yağışı gerçekleşti. Tabii ki bu bizi sevindiren bir durum. Bir taraftan doğa canlanıyor, ağaçlarımız çiçek açtı, tohumlarımız yeşermeye başladı. Kar inşallah dona çekmezse bundan en iyi, en verimli şekilde faydalanacağımızı ümit ediyoruz. Bu kar yağışları Aksaray´ımızdaki hem su ihtiyacımızı karşılanmasında hem tarım sektörünün hem de diğer sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında katkı sağlar ve bir pay tutar diye düşünüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-03-30 09:53:24

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