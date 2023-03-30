Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit :0-3

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)- SALON: Aksaray
HAKEMLER: Burhan İlhan, Halid Cerit
KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Paskova)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskoviç, Heyrman Laura, Saliha Şahin, Ognjenoviç Maja, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz)
SETLER: 15-25, 16-25, 18-25
SÜRE: 68 dakika (21, 21, 26)
Misli.com Sultanlar Ligi 22'nci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'a 3-0 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-03-30 21:24:05
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