Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit :0-3

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Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)- SALON: Aksaray

HAKEMLER: Burhan İlhan, Halid Cerit

KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Klimets, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Sabriye Dikmen, Nursevil Aydınlar (Dilek Kınık, Paskova)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskoviç, Heyrman Laura, Saliha Şahin, Ognjenoviç Maja, Hande Baladın, Jack-Kısal (Simge Aköz)

SETLER: 15-25, 16-25, 18-25

SÜRE: 68 dakika (21, 21, 26)

Misli.com Sultanlar Ligi 22'nci hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'a 3-0 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-03-30 21:24:05



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