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Elbistanlı Gazi: Evlerimizin yapımı tamamlanınca tekrar döneceğiz

DHA

Elbistanlı Gazi: Evlerimizin yapımı tamamlanınca tekrar döneceğiz


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde depremde evleri hasar görünce Aksaray´a gelen gazi Ali Özdemir, ''Haberlerde Cumhurbaşkanımızın nezaretinde ilçemize evlerin temelinin atıldığını görünce çok sevindim. Sonuçta orası bizim memleketimiz. Aksaraylılar bize sahip çıksa da memleket bir başka oluyor. Evlerimizin yapımı tamamlandığında tekrar dönmek istiyoruz'' dedi.
Elbistan'da oturan 1 çocuk babası Ali Özdemir, depremin ardından ailesiyle birlikte Aksaray'a geldi. Diyarbakır´ın Sur ilçesinde 7 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, gazi olduğunu belirten Ali Özdemir, "Uzman çavuş olarak Diyarbakır´ın Sur ilçesinde olaylarda 9 Ocak 2016 tarihindeki operasyonda sol omzumdan teröristlerin keskin nişancı tüfeğiyle yaralandım. 1 yıl GATA´da tedavi gördükten sonra hastane raporuyla emekli oldum. Gazi olduğum içinde devletin tanıdığı hak sonucu, 2018 yılından bu yana Elbistan´da İlçe Tarım Müdürlüğü´nde memur olarak çalışıyordum. İlk depremin yaşandığı saat 04.17´de uyurken şiddetli bir sallantı başladı. Daha sonra yerden farklı bir şekilde vurdu. Ben 30 yaşındayım ve ilk kez böyle bir şey gördüm. 70-80 yaşındaki büyüklerimiz de böyle bir deprem yaşamamışlar. Eşim ve ben hemen 3 yaşındaki çocuğumuzu alıp yatağın yanına çöktük ve artık yıkılacak diye beklemeye başladık. Şiddeti azalınca kaçarak evden çıktık. Arabası olanlar arabaya bindi. Diğerleri de battaniyeye sarılıp beklemeye başladı. Aracımın deposunun dolu olmasının çok faydasını gördük" ifadelerini kullandı.
'İKİNCİ DEPREME, EVDE YAKALANDIM'
İlk depremde sonra ailesiyle birlikte ablasının yaşadığı köye gittiğini ve orada evde ikinci depreme yakalandığını anlatan Özdemir, "Öğle namazı öncesi yemek yedik.  Daha sonra namaza başladım. Secdede oturur vaziyette iken deprem başlayınca beni kanepeye fırlattı. Gerçekten bir felaketti. Ayağa kalkınca sarsıntıdan tekrar yıkılıyorduk. Şiddeti düşünce kendimizi dışarı attık. Köyde kar diz boyundaydı. Daha sonra Elbistan´a varınca yıkımı gördük. Annemin oturduğu bina da yıkılmıştı. Şükür annem eve girmediği için kurtulmuş. Komşularımızı ve amcamızı depremde kaybettik" diye konuştu.
'AKSARAY HALKI BİZİ KUCAKLADI'
Binalar çok hasar aldığı için eve giremediklerini belirten Ali Özdemir, "Bir yakınımızın tavsiyesiyle Aksaray'a geldik ve önce yurda yerleştik. Aksaray halkı bizi kucakladı. Hem kapılarını hem de gönüllerini açtılar. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şubesi başkanı bizimle ilgilenip, yardımcı oldu. Haberlerde Cumhurbaşkanımızın nezaretinde ilçemize evlerin temelinin atıldığını görünce çok sevindim. Sonuçta orası bizim memleketimiz. Aksaraylılar bize sahip çıksa da memleket bir başka oluyor. Evlerimizin yapımı tamamlandığında tekrar dönmek istiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-03-31 10:30:58

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