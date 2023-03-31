10 yıldır aranıyordu, birlikte yaşadığı kadın zehirlemiş (2)

1 TUTUKLAMA
Aksaray'da, 10 yıldır aranan Kamber Demir'i (49), dini nikahla birlikte yaşadığı Meliha Yalçın'ın (49) öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardından adliyeye sevk edilen Yalçın ile oğulları Mustafa Demir (25), Rıfat Demir (30), kuzeni Mehmet Gökkaya (54) ve İbrahim Çetin (74) tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Meliha Yalçın tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-03-31 21:34:01
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.