Aksaray'da ilkokula 'deprem riski' tahliyesi

Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) AKSARAY'da deprem riski taşıdığı gerekçesiyle bir ilkokul için tahliye kararı verildi, öğrenciler başka bir okula nakledildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray'ın Yeşilova beldesindeki Atatürk İlkokulu'nda inceleme yapıldı. Okulun olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu belirlendi. Okul dün tahliye edilerek 67 öğrencinin beldedeki Cumhuriyet İlkokulu'na nakli yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-04 09:56:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.