Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu

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Hilmi YOL/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Sultanhanı ilçesinde, boş arazide 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

Sultanhanı'nin Yeşiltömek köyü yakınlarındaki boş arazide yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Eskil ilçesine giderken obruğu fark eden çiftçi Ahmet Doyduk, "Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde de gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Hilmi Yol

2023-04-06 10:50:50



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