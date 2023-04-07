'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarpınca yakalandı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, 'dur' ihtarına uymayan Çağrı Doğuş (29), takip sırasında kullandığı otomobille polis aracına çarpınca yakalandı. Doğuş´a 3 bin 881 lira para cezası uygulandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, şüphe üzerine 68 EA 281 plakalı otomobilin sürücüsü Çağrı Doğuş´a `dur´ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Sürücü, Fatih Mahallesi millet bahçesi kavşağında önlem alan polislerin aracına çarpınca gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Çağrı Doğuş´a 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'dur ihtarına uymamak ve muayenesiz araç kullanmak ' suçlarından 3 bin 881 lira cezası uygulandı. Otomobil trafikten menedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-07 15:28:33



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