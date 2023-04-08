Cezaevi firarisinin yakınları ile ekipler arasında arbede çıktı, 2 polis yaralandı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, cezaevi firarisi Muhammed Durmaz'ın (31) yakalanması için operasyon düzenleyen eve girmek isteyen polis ekipleri ile şüphelinin yakınları arasında çıkan arbede çıktı. Olayda 2 polis memuru yaralanırken, şüpheli Durmaz ise yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Hasas Mahallesi'nde meydana geldi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden, 16 yıl hapis cezası ve birçok suç kaydı bulunan Muhammed Durmaz´ın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin saklandığı evi belirleyen ekipler, düzenlediği operasyon ile Muhammed Durmaz'ı gözaltına almak isterken yakınları ile arbede yaşadı. Arbedede polis memurları Hakan Erkol (52) ile İlker İlkay (38) hafif şekilde yaralandı. Kaçmak isteyen Muhammed Durmaz polis ekiplerince yakalanırken, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan Durmaz emniyet müdürlüğüne götürülürken, hafif yaralı 2 polis memuru ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-08 19:22:27



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