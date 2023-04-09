Cezaevi firarisinin yakınlarıyla çıkan arbedede yaralanan 2 polis taburcu oldu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,(DHA)AKSARAY'da cezaevi firası Muhammet Durmaz'ı (31) yakalamak isterken yakınlarıyla çıkan arbedede yaralanan 2 polis memuru, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Durmaz da sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hasas Mahallesi'nde meydana geldi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden 16 yıl hapis cezası ve birçok suç kaydı bulunan Muhammed Durmaz´ın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin saklandığı evi belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla Muhammed Durmaz'ı gözaltına almak isterken yakınları ile aralarında arbede yaşandı. Arbedede polis memurları Hakan E. (52) ile İlker İ. (38) hafif şekilde yaralandı. Kaçmak isteyen Muhammed Durmaz polis ekiplerince yakalanırken, olay yerine gelen takviye ekiplerce gözaltına alındı.
Durmaz, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaralı 2 polis memuru da tedavilerinin ardından taburcu oldu. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-04-09 13:42:15
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