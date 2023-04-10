Panodaki kaçak nedeniyle akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı öldü

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, elektrik tüketimini yazmak için gittiği evde panodaki kaçak nedeniyle akıma kapılan işçi Osman Alaer (35), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilova beldesindeki müstakil evde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Osman Alaer, tüketim miktarını kontrol ettiği sırada elektrik panosundaki kaçak nedeniyle akıma kapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 çocuk babası Alaer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Alaer'in cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-10 17:56:06



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