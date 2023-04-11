Aksaray'da dolu yağışı, kent beyaza büründü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da etkili olan doğu yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.
Akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağışın ardından kent beyaza büründü. Sürücüler hazırlıksız yakalandıkları yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı. Meteoroloji verilerine göre kentte perşembe gününe kadar yağışlarının süreceği belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-04-11 21:54:25
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