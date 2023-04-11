Otomobil ve 30 bin TL gasbeden 3 şüpheliden 1'i yakalandı



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, 2 arkadaşıyla birlikte B.A.'nın (25) önünü kesip, bıçakla tehdit ederek otomobilini ve 30 bin TL'sini gasbederek kaçan Muhammed T.Ç. (25) polis tarafından yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. B.A., otomobilinin yanına gittiği sırada, Muhammed T.Ç., 2 arkadaşıyla birlikte önüne kesti. 3 şüpheli, bıçakla tehdit ettikleri B.A.'nın 30 bin TL'si ile otomobilini gasbedip kaçtı. B.A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, bugün sabah saatlerinde otomobili terk edilmiş halde buldu. Muhammed T.Ç.'nin ise B.A.'nın otomobilin terk ettikten sonra 68 ACE 398 plakalı başka bir otomobille uzaklaştığı saptandı.

BİRİ YAKALANDI, İKİSİ ARANIYOR

Öte yandan Muhammed T.Ç., akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi'nde polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-11 22:53:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.