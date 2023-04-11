Otomobil ve 30 bin TL gasbeden 3 şüpheliden 1'i yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, 2 arkadaşıyla birlikte B.A.'nın (25) önünü kesip, bıçakla tehdit ederek otomobilini ve 30 bin TL'sini gasbederek kaçan Muhammed T.Ç. (25) polis tarafından yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Olay, dün sabah saatlerinde Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. B.A., otomobilinin yanına gittiği sırada, Muhammed T.Ç., 2 arkadaşıyla birlikte önüne kesti. 3 şüpheli, bıçakla tehdit ettikleri B.A.'nın 30 bin TL'si ile otomobilini gasbedip kaçtı. B.A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, bugün sabah saatlerinde otomobili terk edilmiş halde buldu. Muhammed T.Ç.'nin ise B.A.'nın otomobilin terk ettikten sonra 68 ACE 398 plakalı başka bir otomobille uzaklaştığı saptandı.
BİRİ YAKALANDI, İKİSİ ARANIYOR
Öte yandan Muhammed T.Ç., akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi'nde polisin takibi sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-04-11 22:53:28
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