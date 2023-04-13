800 yıllık eğri minarede depremler sonrası kayma yok



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın babası 1´inci Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 12211236 yıllarında yaptırılan caminin eğri minaresi, depreme dayanıklı çıktı. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, ''Eğri minareyi ivme ölçerlerle 1 yıl boyunca test ettik. Bu test kapsamında herhangi bir eğilme olmamıştı. Biz güçlendirme projesi yaptık. Projeyi şu an da uygulayacağız. Yaptığımız iş o kadar isabetli oldu ki, 800 yıllık eserimiz depremlerden hiçbir yara almadı. Bu sistemle yıkıma tehlikesi olmadığını tespit ettik'' dedi.

Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan kent merkezindeki caminin yanına Horasan harcıyla kırmızı tuğladan yapılan minare, eğikliğiyle dikkat çekiyor. Kızıl Minare Camisi olarak bilinen caminin eğik minaresinde, bir hareketliliğin olup olmadığı, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi ve Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından deprem sonrası tekrar incelendi. İncelemede 800 yıllık minarede hareketlilik ve kayma olmadığı belirlendi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, "Eğri minaremizi bundan 2 yıl önce güçlendirme projesi yapıp, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan geçirmiştik. Bu kapsamda 6,5 şiddetinde depreme bir depreme hazırlık maiyetindeydi, yapılan faaliyette ivme ölçerlerle 1 yıl boyunca test ettik. Bu test kapsamında herhangi bir eğilme olmamıştı. Biz güçlendirme projesi yaptık. Projeyi şu anda uygulayacağız. Yaptığımız iş o kadar isabetli oldu ki 800 yıllık eserimiz depremlerden hiçbir yara almadı. Bu sistem ile yıkıma tehlikesi olmadığını tespit ettik. Biz her şeye rağmen 800 yıllık eserimizi önemli bir güçlendirme projesini tamamlayarak gelecek nesillere taşıyacağız'' ifadelerini kullandı.

'GÜNÜMÜZDEKİ MİNARELERDEN DAHA SAĞLAM'

Osmanlı, "800 yıllık eğri minaremizin statik açıdan yaptığımız kontrollerde bütün bölgemiz kapsamında birçok minareden çok daha sağlam olduğunu gördük. Aksaray ile bölgede depremde birçok caminin minaresi yıkıldı ve yıkılma tehlikesi ile karşı karışa kaldı. Adı eğri ama kendisi maşallah sapa sağlam ayakta duruyor. Genel müdürlüğümüzün desteğiyle güçlendirme yapacağız. Eserimiz çok güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Hiçbir sıkıntı ve sorunu yok. Günümüzdeki minarelerden ise çok daha sağlam ve güçlü bir yapı olduğunu da öğrenmiş olduk'' diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-13 17:16:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.