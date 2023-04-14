İşten dönen kadın, evinin yandığını görünce şoke oldu

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da 4 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İşten dönen Melek Arıbaş (45), oturduğu evin yandığını görünce şoka girdi. Yangında evin 2 odası kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın son katındaki Melek Arıbaş`a ait dairede çıktı. Durumu fark eden komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler kapıyı kimsenin açmaması üzerine kırarak içeri girdi. Alt katlarda oturanlar, binayı boşaltırken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İşten döndüğü anda oturduğu dairenin yandığını gören Melek Arıbaş ise şoka girdi. Evin 2 odasının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray / Merkez Erkan ALTUNTAŞ
2023-04-14 18:02:33
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