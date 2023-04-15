 Kuzeyboru - Sarıyer Belediyespor: 0-3

İngiliz Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, (DHA)-

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Furkan Saldüz

KUZEYBORU: Arelya Karasoy, Merve Atlıer, Paskova, Rahimova, Mitchem, Yasemin Yıldırım, (Dilek Kınık, Klimets)

SARIYER BELEDİYESPOR: Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)

SETLER: 24-26, 26-28, 17-25

SÜRE: 99 dakika (33, 35, 31)

Misli.com Sultanlar Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Kuzeyboru, sahasında Sarıyer Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-15 16:35:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.