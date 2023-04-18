Emniyet şeridindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü

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Hilmi YOL/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Rıfat Cırıt (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında AksarayKonya karayolunun 55'nci kilometresinde meydana geldi. Rıfat Cırıt yönetimindeki plakasız motosiklet, emniyet şeridinde park halindeki 42 AIZ 591 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Cırıt, ambulansla kaldırıldığı Eskil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Hilmi Yol

2023-04-18 00:25:57



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