Polis aracı, otomobille çarpıştı: 6 yaralı

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da polis aracının kavşakta otomobille çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında AksarayAnkara kara yolunda kavşakta meydana geldi. Polis memuru Cansu Yılmaz (30) yönetimindeki 68 A 5954 plakalı araç, Feti Sevinç (51) yönetimindeki 68 HV 849 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada polis memurlardan sürücü Cansu Yılmaz, Sedanur Bulat (26) ve Osman Dündar (51) ile otomobil sürücüsü Feti Sevinç ve araçta bulunan eşi Hatice Sevinç (49) ile oğlu Ahmet Tarık Sevinç (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-19 23:26:56



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