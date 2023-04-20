CHP'li Özel: İş birliği sayesinde 40'a yakın fazla milletvekili çıkarıyoruz (2)



ÖZEL: 81 İLİN 16'SINDA 6 PARTİ İLE BİRLİKTEYİZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karaman'dan sonra Konya'nın Karapınar ve Ereğli ilçelerini ziyaret etti. Ardından Aksaray'da milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Milletvekili seçimleri için 16 ilde 6 parti birlikte liste yaptıklarını belirten Özgür Özel, ''Aksaray'da İYİ Parti'nin listesiyle seçime gireceğiz. 6 parti Aksaray'da çok önemli bir şey yaptı. Yerelde övülmeyen hiçbir iş birliğinin genele yansıması mümkün değildir. Türkiye'de 81 il var. Bu 81 ilin 16'sında 6 parti ile birlikteyiz. 65'inde 5 parti ile birlikteyiz. Tam olarak birlikte olduğumuz Aksaray gibi, her yerde kurda kuşa yem edecek hiçbir şeyimiz yok. Biz Aksaray'da ve 15 ilde kucaklaştık, kenetlendik ve tam kadro olduk. 65 ilde de büyük bir ittifakla birlikteyiz. Biz ortak mutabakat metnindeki 2 bin 300 maddede anlaştık. Enflasyonun iki yılda tek haneye inmesinden tutun da dış politikaya kadar.'' diye konuştu. Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-20 00:43:38



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