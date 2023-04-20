ÖZEL: 81 İLİN 16'SINDA 6 PARTİ İLE BİRLİKTEYİZ Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Karaman'dan sonra Konya'nın Karapınar ve Ereğli ilçelerini ziyaret etti. Ardından Aksaray'da milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. Milletvekili seçimleri için 16 ilde 6 parti birlikte liste yaptıklarını belirten Özgür Özel, "Aksaray'da İYİ Parti'nin listesiyle seçime gireceğiz. 6 parti Aksaray'da çok önemli bir şey yaptı. Yerelde övülmeyen hiçbir iş birliğinin genele yansıması mümkün değildir. Türkiye'de 81 il var. Bu 81 ilin 16'sında 6 parti ile birlikteyiz. 65'inde 5 parti ile birlikteyiz. Tam olarak birlikte olduğumuz Aksaray gibi, her yerde kurda kuşa yem edecek hiçbir şeyimiz yok. Biz Aksaray'da ve 15 ilde kucaklaştık, kenetlendik ve tam kadro olduk. 65 ilde de büyük bir ittifakla birlikteyiz. Biz ortak mutabakat metnindeki 2 bin 300 maddede anlaştık. Enflasyonun iki yılda tek haneye inmesinden tutun da dış politikaya kadar." diye konuştu. Görüntü Dökümü:
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel´in partilerle sohbeti
Kültür merkezinde aday adayları toplantısından görüntü
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel´in açıklaması
Genel detaylarDHA-Politika Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2023-04-20 01:10:07
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