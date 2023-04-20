Sulama kanalına düşen Zehra, aranıyor



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da kardeşleriyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılıp kaybolan Afganistan uyruklu Zehra Özbek'in (11), bulunması için aramakurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, kanalın 12 kilometrelik alanında çalışmalarını sürdürürken şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Özbek, 2 kardeşiyle birlikte evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının üstündeki köprüde oynamaya başladı. İddiaya göre köprünün demir parmaklarına tırmanan Zehra, dengesini kaybedip suya düştü ve akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Kardeşleri durumu anneleri Azize Özbek'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DSİ de kanaldaki su akışını kesti. Ekipler yaklaşık 12 kilometrelik sulama kanalında arama yaparken, şu ana kadar bir ize rastlanılmadı. Zehra'nın bulunması için çalışmalar devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2023-04-20 10:48:39



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